Saute grenouille + Les yeux plus gros que le ventre

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2180 Karma: 5179 Concours de sauts de grenouille

Record à battre : 21 pieds, 5 pouces 3/4 (6,55m)



Une grenouille avec une grosse faim tente de s'avaler une poule d'eau



Contribution le : Aujourd'hui 20:14:46