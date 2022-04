Options du sujet Imprimer le sujet

NiceBigCell Up side down sous-marin

Petite ânerie faite en plongée cet été. Ca m'amuse, je partage !

Sea up side down

Contribution le : Aujourd'hui 14:00:19

gazeleau Re: Up side down sous-marin

C'est plus difficile de filmer sous l'eau que sous terrain.

Contribution le : Aujourd'hui 16:01:52