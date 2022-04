Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une femme fait sa lessive dans un avion 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45662 Karma: 23349 Une femme décide de faire un peu de lessive pendant un vol à bord d'un avion de ligne.



Contribution le : Aujourd'hui 18:56:13

Turbigo Re: Une femme fait sa lessive dans un avion 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2136 Karma: 1527 Elle est bête : elle ouvre la fenêtre elle l'accroche dehors c'est sec en 2 minutes !

Contribution le : Aujourd'hui 19:05:45