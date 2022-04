Pavé César Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 5684 Karma: 3345

Un speedrunner de Super Mario Bros (NES) a compilé l'ensemble de ses 5162 essais en une seule vidéo pour montrer tous les échecs qu'il peut y avoir quand un champion speedrun un jeu. C'est assez sympa à regarder du coup.





The Unseen Side of Speedrunning - 4:58.941 All Attempts [SMB1 Any%]

Contribution le : Aujourd'hui 01:33:09