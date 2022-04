Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube Ces youtubeurs qui vendent leur vie pour des vues

Je suis accro Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 515 Karma: 670 Cette vidéo est bien plus que l'analyse du phénomène mukbang, c'est une analyse poussée de notre société malade, et ça fait froid dans le dos...





gazeleau Re: Ces youtubeurs qui vendent leur vie pour des vues

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5841 Karma: 4741 CES YOUTUBERS QUI TITRENT EN MAJUSCULES POUR ATTIRER DES VUES !



