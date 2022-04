Options du sujet Imprimer le sujet

odyxo drone militaire "made in russia" 2 #1

"Unboxing" of Russian "Orlan" un soldat ukrainien démonte un drone russe ORLAN capturé pendant le conflit avec la russie. on se rend compte que cet engin vendu 120 000€ est en fait un assemblage de composant acheté dans le commerce... y'a un industriel russe qui s'est fait des roupettes en platine sur le dos du contribuable"Unboxing" of Russian "Orlan"

Contribution le : Aujourd'hui 18:17:48