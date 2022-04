Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Véhicule de la police des Pays-Bas endommagé 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2190 Karma: 5215 Au Pays-Bas, une fourgonnette de la police prend son virage un peu large...



"A droite... A DROITE!!!

Ralentis... RalenTIS... RAAALENTIIIIS.... !!!!"



Vous navigateur est trop vieux

accident

Contribution le : Aujourd'hui 18:30:54