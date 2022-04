Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un(e) automobiliste attend au passage à niveau 1 #1

THSSS

mais il y a tout de même un petit problème...



Contribution le : Aujourd'hui 15:51:43

Fabiolo

Bah c'est peut-être juste un fan de train qui voulait le regarder passer.

Contribution le : Aujourd'hui 16:02:53

alfosynchro

Enfin un train qui fait un détour pour ne pas percuter la voiture !

Contribution le : Aujourd'hui 16:11:40