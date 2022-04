Options du sujet Imprimer le sujet

Stridulation d'une sauterelle

enfin presque...

Ou alors elle a un fusil d'assaut caché quelque part...



alfosynchro Re: Stridulation d'une sauterelle

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10331 Karma: 4544 Déjà que je ne supporte pas trop les cigales...

