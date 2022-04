Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Pliage à l'envers sur une benne 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2199 Karma: 5244 Un homme chute et se plie à l’envers sur le rebord d’une benne.



homme balcon tombe

alfosynchro Re: Pliage à l'envers sur une benne 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10337 Karma: 4545 Haa, lui il va rester plié pendant pas mal de temps !

J'ai mal pour lui.

