Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS L'utilité d'un radar pédagogique 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2199 Karma: 5246 Dans ce quartier, ils sont tous devenus coureurs professionnels



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 17:00:22

Kendaar Re: L'utilité d'un radar pédagogique 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2341 Karma: 1335 j'trouve ça genial si ça fait bouger les gens , en mettant de coté que ça peut etre dangereux de courir sur le bord d'une route

Contribution le : Aujourd'hui 18:07:16