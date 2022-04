Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Roue pliée sur les pavés 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45680 Karma: 23378







haegeman nolan - Malheureux accident de Christophe Laporte sur le secteur pavé de Saint-Python, plus de peur que ne mal c'est là que l'on reconnaît un professionnel, courage à tous les coureurs !! @lequipe @France2tv @Paris_Roubaix @LAPORTEChristop Le coureur cycliste Christophe Laporte plie la roue arrière de son vélo sur le secteur pavé de Saint-Python pendant le Paris-Roubaix.haegeman nolan - Malheureux accident de Christophe Laporte sur le secteur pavé de Saint-Python, plus de peur que ne mal c'est là que l'on reconnaît un professionnel, courage à tous les coureurs !! @lequipe @France2tv @Paris_Roubaix @LAPORTEChristop

Contribution le : Aujourd'hui 00:00:24

-ninja- Re: Roue pliée sur les pavés 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/12/2009 15:52 Post(s): 12950 Karma: 2453 Quand tu passes de coureur à coureur

Contribution le : Aujourd'hui 00:35:15