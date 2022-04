Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un taureau peut en cacher un autre #1

Un homme évite parfaitement un taureau mais...



lebibix Re: Un taureau peut en cacher un autre #2

Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe !! Ca doit faire mal !! les taureaux c'est comme les trains ??

alfosynchro Re: Un taureau peut en cacher un autre #3

Ne sont-ce pas plutôt des vaches landaises ? Je ne vois pas les coucouilles.

