Options du sujet Imprimer le sujet

-MaDJiK- Un enfoiré, un bon samaritain et un serpent 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4155 Karma: 1769 Vous navigateur est trop vieux

L'enfoiré et le bon samaritain



Vous navigateur est trop vieux

Intelligemment placer sa main devant un serpent



Pour ceux qui craignent, on voit du sang à la fin.

La prochaine fois, prenez un hamster comme animal de compagnie. L'enfoiré et le bon samaritain https://9gag.com/gag/aYrqP4m Intelligemment placer sa main devant un serpent https://9gag.com/gag/aAG24b2 Pour ceux qui craignent, on voit du sang à la fin.La prochaine fois, prenez un hamster comme animal de compagnie.

Contribution le : Aujourd'hui 17:47:37

alfosynchro Re: Un enfoiré, un bon samaritain et un serpent 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10345 Karma: 4545 1/ ça me débecte ce genre de gens sans scrupules !!!



2/ J'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais il me semble que c'est un DJP. En tout cas je l'ai déjà vue.

Contribution le : Aujourd'hui 18:07:31

Skwatek Re: Un enfoiré, un bon samaritain et un serpent 0 #3

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45681 Karma: 23379 « Un enfoiré, un bon samaritain et un serpent »



Je m’attendais à voir un serpent qui creuse.

Contribution le : Aujourd'hui 18:22:56