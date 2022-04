Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Bus de l'enfer 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2208 Karma: 5258 Un bus roulant au CNG a un petit problème technique...



Kendaar Re: Bus de l'enfer 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2343 Karma: 1336 on note que les soupapes de securité font leur job et évacuent le gaz en evitant que ça explose

Mamethis Re: Bus de l'enfer 0 #3

Je suis accro Inscrit: 03/11/2004 10:54 Post(s): 548 Karma: 887 On a retrouvé le Tourbus d'AC/DC !!!!

JCM77 Re: Bus de l'enfer 0 #4

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 1216 Karma: 1215 Kendaar ouais... tant que t'habites pas à côté ! ouais... tant que t'habites pas à côté !

