coincée dix longues minutes. Deux serveurs ont dû venir à son secours.



Une femme voulant récupérer une veste tombée derrière une banquette s'est retrouvéecoincée dix longues minutes. Deux serveurs ont dû venir à son secours.

Contribution le : Aujourd'hui 13:47:21