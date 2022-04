Un policier reste calme pendant une dangereuse course-poursuite

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45687 Karma: 23384

Un policier reste calme alors qu'il se fait tirer dessus au volant de sa voiture pendant une course-poursuite avec un SUV sur une autoroute à Oklahoma City, dans l'Oklahoma.





Oklahoma State Trooper Stays Calm While Being Shot At During High Speed Chase

Contribution le : Aujourd'hui 13:56:15