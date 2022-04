Kyan Khojandi interviewe Jonathan Cohen

Je poste trop Inscrit: 05/12/2009 15:52 Post(s): 12951 Karma: 2458

Je n'ai pas encore vu, mais je me demande si Kyan est un aussi bon interviewer que Sean. L'émission "du Studio Bagel", oui et non, ça vient de la chaîne " First we feast " qui est très populaire et tourne depuis des années. Studio Bagel/Canal+ a juste acheté les droits pour faire une version française.Je n'ai pas encore vu, mais je me demande si Kyan est un aussi bon interviewer que Sean.

