Une femme s'évanouit et tombe sous un train

Une jeune femme s'évanouit et tombe sous un train arrivant à la gare de l'Indépendance à Buenos Aires, en Argentine. Par chance, elle a survécu sans être gravement blessée.

Contribution le : Aujourd'hui 17:28:15