THSSS Pelleteuse clopin-clopant + Irrigation en douceur 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2223 Karma: 5296 Une pelleteuse rentre chez elle.

Une dure journée de labeur ça laisse des traces...



pelleteurs roue perdue en moins endommage route trou





Solution pour que l'eau d'irrigation n’abîme pas les sillons : Le sac d'eau



Contribution le : Aujourd'hui 19:47:25