Déboitage d'épaules + Personne ne peut battre un cameraman

THSSS

Faire de la barre fixe et ne jamais lâcher la barre peut vite être très douloureux.

Même pour le spectateur ...

Même pour le spectateur ...



Les cameramen sont des surhommes.

Imbattables sur les courses de montées de tremplin de saut à ski





ou sur un marathon (certainement DJP)

Contribution le : Aujourd'hui 19:54:50