THSSS Visite d'une gueule de requin 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2223 Karma: 5300 Une caméra 360° fait un petit passe dans la gueule d'un requin.



Contribution le : Aujourd'hui 20:04:17

lebibix Re: Visite d'une gueule de requin 1 #2

Je m'installe Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 247 Karma: 77 Sacré plan ! Bravo à la personne qui a eu l'idée de réaliser cela

Contribution le : Aujourd'hui 20:08:49