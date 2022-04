Options du sujet Imprimer le sujet

Nuage apocalyptique au Mexique

Watch: video shows moments of lightning strikes in Saltillo, Mexico



Sur le coup, des habitants avaient cru à une bombe nucléaire.

C'est juste la Nature dans toute sa splendeur.

Re: Nuage apocalyptique au Mexique

Il ne manque plus qu'une femme en bikini pour gagner la palme de la miniature la plus clickbait qui soit

