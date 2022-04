Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Montgolfière : taper les toits

et atterrir dans les arbres à Melbourne.



Contribution le : Aujourd'hui 17:39:33

Yazguen Re: Montgolfière : taper les toits

Faut sacrément gonflé de faire ça !!!

C'est tout pour moi

Contribution le : Aujourd'hui 17:51:51

Skwatek Re: Montgolfière : taper les toits

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45694 Karma: 23402

@Yazguen a écrit:

Faut sacrément gonflé de faire ça !!!

C'est tout pour moi



Nan, reviens, tu as oublié un mot !



Nan, reviens, tu as oublié un mot !

Le pilote ne devait pas être fier !

Contribution le : Aujourd'hui 17:58:36

CrazyCow Re: Montgolfière : taper les toits

Je suis curieux de savoir ce qu'il s'est passé (erreur de pilotage ou problème technique de la montgolfière).



[Edit] Plus d'infos :







Passenger films hot air balloon's terrifying emergency landing in Elwood, Melbourne | 7NEWS



Un problème technique avec la valve au dessus du ballon.

Contribution le : Aujourd'hui 17:59:47

Yazguen Re: Montgolfière : taper les toits

Kodak Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 13513 Karma: 13385 Skwatek

Haha, je dis oui

Haha, je dis oui

Merci de m'avoir fait revenir

Contribution le : Aujourd'hui 18:04:56