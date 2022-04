L'homme est le meilleur ami du chien

Je m'installe Inscrit: 02/03/2010 20:35 Post(s): 185

Cette vidéo est horrible ! un petit âme sensible quand même non ? Je sais pas si tu captes mais il attaque le puma à la machette et lui donne des coups sur la tête et dans la nuque, y'a du sang de partout et il sauve le chien mais tue le puma, limite il lui coupe la tête...

Aujourd'hui 11:20:47