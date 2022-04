Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Bien mélanger la peinture 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2234 Karma: 5330 Il faut bien mélanger la peinture pour que la couleur soit uniforme...

Cet homme a trouvé la technique.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 11:34:14