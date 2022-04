Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Deux hommes costauds

Bras de fer entre un gars d'une salle de sport et son père qui a eu un travail physique toute sa vie...



Un policier secoue un voleur pour être sûr qu'il n'a rien caché sur lui



Aujourd'hui 11:46:14

gazeleau

1/ au moins t'es sûr qu'il ne la ramènera pas après cette démo.

2/ au moins t'es sûr qu'il ne la ramènera pas après cette démo.



Aujourd'hui 12:03:00

Grobreaker

Je suis accro Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 650 Karma: 380



1 - parfait exemple d'une force physique acquise par besoin vs force gagné pour le plaisir
2 - Il retourne le type genre c'est un cartoon

Aujourd'hui 12:14:47

gazeleau

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5870 Karma: 4751

@Grobreaker a écrit:

1 - parfait exemple d'une force physique acquise par besoin vs force masse*gagné pour le plaisir

Citation :

Aujourd'hui 12:41:49

FMJ65

2. Cette finesse !

Aujourd'hui 13:13:22