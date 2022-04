Portrait: Je vois des éléphants roses partout !

Je m'installe Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 248 Karma: 79

En espérant qu'il va vous plaire.



Je vous présente Olivier, qui, depuis 2017, crée et développe un nombre astronomique de bestioles, nommés les "ELEFS", qu'il installe chaque jour sur une grille d'aération du métro parisien. Ce dernier, le parigot, peut donc avoir le sourire et la joie au quotidien, de voir se trémousser des girafes, des éléphants, des poulpes, des ours polaires, des poissons, des taureaux, mais aussi des fusées, des soucoupes volantes et bien d'autres créations en tissus ! Le tout cousu par son amie Nicole.





PORTRAIT #20: Je vois des éléphants roses partout !!! (www.videaste.eu)



