THSSS Comment ruiner des forains chinois 1 #1

Technique particulièrement efficace avec les canards.

Heureusement pour eux, il repart sans rien leur prendre



Un pro du lancé de cerceaux dévalise des forains chinois.
Technique particulièrement efficace avec les canards.
Heureusement pour eux, il repart sans rien leur prendre

defds Re: Comment ruiner des forains chinois 0 #2

Par contre le principe de chasser sa bouffe directement en fête foraine, je connaissais pas.

