Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Changement d'écartement des essieux d'un train 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2238 Karma: 5336 Passage automatique de l'écartement des voies ferrées en quelques secondes de 1m à 1,43m en Suisse.



Vous navigateur est trop vieux



France 2014, la SNCF a commandé 341 rames TER trop larges pour pouvoir passer entre tous les quais des gares...

Contribution le : Aujourd'hui 17:34:02