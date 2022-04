Options du sujet Imprimer le sujet

mawt1 1991 : Quand il a fallu démonter le haut de la Tour Eiffel 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6553 Karma: 2487 Vous vous souvenez? Très peu d'image de court moment malheureusement





Ils ont démonté la Tour Eiffel ! #INA #shorts

Contribution le : Aujourd'hui 22:25:43