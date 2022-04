Un homme traverse devant un train + Un chariot percute des clientes

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45702 Karma: 23409

Un homme est frôlé par un train en traversant un passage à niveau à Brănești, en Roumanie.





Outrunning a train





Un chariot roule sur un tapis roulant incliné et percute deux clients dans un magasin à Singapour.





Supermarket shoppers knocked over by runaway trolley

Contribution le : Aujourd'hui 11:24:52