THSSS Une tortue bulle 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2246 Karma: 5347 Une tortue bulle au fond de la mer pour l'oxygéner.

Ou elle a une fuite à un poumon...

Ou elle est en train de sombrer...

Dans tous les cas, les accessoires pour aquarium sont tirés de la nature...



Contribution le : Aujourd'hui 16:24:33