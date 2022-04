Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Faire du popcorn de manière intéressante #1

Faire du popcorn de manière intéressante :

Aujourd'hui 11:24:03

Krogoth Re: Faire du popcorn de manière intéressante #2

Pop corn par baisse brutale de pression, les meilleurs et les plus gonflés

Aujourd'hui 11:45:19

DoubleZ Re: Faire du popcorn de manière intéressante #3

J'en avais entendu parlé dans Mythbuster avec un "vase" beaucoup plus gros :



Express Popcorn | MythBusters

Aujourd'hui 11:46:10