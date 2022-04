Options du sujet Imprimer le sujet

Nyark_Nyark Quelqu'un a-t'il Flash Animate CC ? 1 #1

Je fais une animation avec Flash CS5 (oui je sais... ) qui doit finir en vidéo mais quand je l'exporte en .mov (pas d'autres options sur cs5), catastrophe, plus aucune fluidité dans la vidéo, le résultat est très très en dessous du rendu du .swf.

Ma question est donc la suivante, y a-t'il quelqu'un parmi vous possédant Flash Animate CC (ou a minima CS6) qui soit assez aimable pour essayer d'exporter la vidéo à partir du .fla histoire de voir si les versions postérieures à la mienne permettent un export correct ?

