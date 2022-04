Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Tel maitre, tel chien 3 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 16779 Karma: 16278

Such a smart doggo!

Contribution le : Aujourd'hui 19:14:05

Mamethis Re: Tel maitre, tel chien 0 #2

Je suis accro Inscrit: 03/11/2004 10:54 Post(s): 555 Karma: 896 Toujours une touche de ketchup pour le hot dog !

Contribution le : Aujourd'hui 19:28:12

alfosynchro Re: Tel maitre, tel chien 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10370 Karma: 4559 Le chien, il a une culotte !?

Contribution le : Aujourd'hui 20:02:14