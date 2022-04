Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2251 Karma: 5358 Un poisson globe déchiquette un crabe pour le manger



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 20:12:13

papives

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5992 Karma: 2283 Moi aussi j’aime le crabe, mais il me faut 1h30 pour décortiquer un tourteau. Je manque d’efficacité

Contribution le : Aujourd'hui 20:43:15