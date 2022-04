Options du sujet Imprimer le sujet

FMJ65 Les anamorphoses de Matthieu Robert-Ortis 1 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14216 Karma: 4410 Eléphant-girafes





Prieur - Papillon



"Om Mani Padme Hum"



Homme - ADN





Cerf - Grues





Serpent - Homme-femme





Homme - Crabe





Drones - Aigles



alfosynchro Re: Les anamorphoses de Matthieu Robert-Ortis 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10376 Karma: 4559 Je n'arrive même pas à imaginer comment quelqu'un peut imaginer la réalisation de ces oeuvres !

