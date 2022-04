Une femme avec une main de requin

Je suis accro Inscrit: 24/01/2008 11:07 Post(s): 984 Karma: 1176





Une main de "requin" après une opération

Après s'être rendue à l'hôpital pour une vive douleur à l'estomac, Sadie Kemp ne s'imaginait pas vivre une telle situation et repartir du bâtiment blanc avec une nouvelle main. Après lui avoir diagnostiqué un calcul rénal, les médecins ont vu avec stupeur que la jeune anglaise était alors victime d'une septicémie terrible. Il s'agit d'une infection du sang souvent mortelle à cause d'un virus ou d'une bactérie. Pour endiguer le souci, les professionnels de santé ont pris la lourde décision de placer Sadie dans le coma pendant une durée de 11 jours selon le New York Post qui relate l'affaire qui se serait déroulée lors de Noël dernier.



Pendant cette période où elle était inconsciente, les médecins lui ont amputé tous les doigts de la main gauche pour contrer les effets terribles de la septicémie. Après l'avoir recousu non sans difficulté, la main avait un tout nouveau look et c'est avec amusement que l'Anglaise a fait connaissance de cette apparence pour la moins insolite. Sur TikTok, elle a décidé de partager son histoire en mettant en scène cette rencontre. La main "requin" est alors devenue une star sur le réseau social chinois.

