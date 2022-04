Options du sujet Imprimer le sujet

eviviom TT ile du man version africaine 2 #1

Je suis accro Inscrit: 20/11/2008 12:51 Post(s): 1615 Karma: 813

AFRICAN ROAD RACE - Le GP MOTO du Cameroun.. c'est bientôt au MOMO CIRCUS !!! AFRICAN ROAD RACE - Le GP MOTO du Cameroun.. c'est bientôt au MOMO CIRCUS !!!

Contribution le : Aujourd'hui 18:59:33

lsdYoYo Re: TT ile du man version africaine 0 #2

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 729 Karma: 827 "Non, t'es pas prêt..."

C'est vrai que la route à contre-sens avec le trafic, j'étais pas suffisament prêt.

Contribution le : Aujourd'hui 19:03:52

alfosynchro Re: TT ile du man version africaine 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10377 Karma: 4560 Faut aimer flirter avec la mort !



Avec tout ce que j'ai entendu depuis des années, y compris par des Camerounais, je m'attendais à ce que les routes soient en moins bon état.

Contribution le : Aujourd'hui 19:29:25