Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un chat dans le moteur 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2256 Karma: 5364 Quand tu as un chat dans le moteur, faut lui donner à manger !

Il avait les crocs le chaton.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 19:47:09

Turbigo Re: Un chat dans le moteur 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2177 Karma: 1572

"Catnip : 1€50".



Contrôleur fiscal : vous pouvez m'expliquer ?

Garagiste : mon boulot c'est de faire que le moteur ronronne Dans la comptabilité du garagiste on verra :"Catnip : 1€50".Contrôleur fiscal : vous pouvez m'expliquer ?Garagiste : mon boulot c'est de faire que le moteur ronronne

Contribution le : Aujourd'hui 20:55:23