Jujubcg court métrage nikon film festival 2 #1

Bonjour à tous !



Dans le cadre d'un projet perso audiovisuel, j'ai réalisé ce court métrage pour le Nikon film Festival 2022. En espérant que cela vous plaise, je le partage pour

montrer mon travail à un plus large public.

N'hésitez pas à donner votre avis. Je réaliserai prochainement un autre court métrage. (en cours d'écriture)

Merci à vous.



Artistiquement



"L'avocat Oneiroi"



Contribution le : Aujourd'hui 12:08:55