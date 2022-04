Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1574 Karma: 824



La plus GROSSE EXPLOSION non-nucléaire de l'Histoire - On Se le Demande #2 - Le Journal de l'Espace



Edit : un titre plus juste pourrait être La plus GROSSE EXPLOSION non-nucléaire créée par l'être humain

c'est suite à la remarque pertinente de @Wiliwilliam

Contribution le : Aujourd'hui 21:01:05