Index des forums Koreus.com Le Bar Les expatriés de Koreus Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



-JoJo- Les expatriés de Koreus 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2007 00:19 Post(s): 4922 Karma: 2023 Il y a-t-il d'autres expatriés sur Koreus?



Quelle est votre expérience? Où habitez-vous? Pour quelle raison? Pensez-vous revenir vivre en France un jour.



Pour ma part, je viens de célébrer mes 10 ans au Japon.



Je suis d'abord venu pour 6 mois de stage, puis, étant originaire de la campagne, je suis tombé amoureux de Tokyo et sa "night life". J'ai ainsi donc trouvé un boulot là-bas et 10 ans plus tard, m'y voici toujours.



Le mois dernier, en Mars, je suis revenu pour 3 semaines en France pour revoir ma famille pour la 1ère fois depuis le coronavirus, et pour être honnête, ça m'a assez perturbé.



Depuis mon retour au Japon, j'ai maintenant ce sentiment d'avoir besoin de me reconnecter avec ma famille (je ne les vois qu'une fois tous les deux ans et on vieillit), et ma campagne Alsacienne commence déjà à me manquer.



Peut-être que parce que je vieillis et je mature, mais j'ai pour la première fois adoré et préféré la dynamique que j'avais en Alsace. Jours paisibles dans les villages, être proche de ma famille, apéro et BBQ des amis, les PMU, la télévision française, même l'ambiance d'un match de foot à la française, ...

Je sais, ça a l'air débile comme ça mais bon.



Je pense donc maintenant avoir fait le tour du Japon et qu'il est temps (au moins d'essayer pour commencer) de retourner un peu en France. J'ai l'avantage d'avoir un visa permanent au Japon, ce qui me permet dans l'avenir de pouvoir à n'importe quel moment de retourner y vivre.



Sauf que c'est dur. Tout d'abord par rapport au travail (je suis dans l'informatique) et je n'ai aucune idée de comment est l'industrie en France. Ainsi que ma femme Japonaise, qui semble ouverte à l'idée de venir vivre en France, mais ne parle pas un mot français...



Bref, désolé, j'avais juste besoin de me vider le coeur. Et curieux de savoir l'expérience d'autres expatriés.

Contribution le : Aujourd'hui 10:05:44

Ubbos Re: Les expatriés de Koreus 0 #2

Je suis accro Inscrit: 11/12/2015 23:22 Post(s): 1431 Karma: 990 Oh ben tiens: Ca fait un peu plus de 4 ans que je suis en Ecosse.

J'y suis venu pour une raison précise, le whisky.

Je vis dans les Highlands, sans pour autant être isolé (je vis non loin d'Inverness), la densité n'est clairement pas la même qu'en ville en France.



Contrairement à toi, j'essaie d'y rentrer plus fréquemment, une fois par an (bon le covid m'en a empêché) pour la famille, parce que pareil, le temps passe.

L'an passé, j'en avais un peu ma claque du Royaume Uni, et 2 ans de lockdown c'était long, et donc j'avais décidé de revenir en France mais aussitôt atterri, je pensais déjà à y repartir.

Et pour avoir visité Nantes la semaine passée (elle est top cette ville, pour les Nantais sur le forum, je suis jaloux de votre ville!), ça m'a fait du bien aussi de retrouver un peu les petits plaisirs, la bouffe, les croissants (pas vendu £2.5),les vins pas vendus une couille, la pelletée de bars avec terrasses (c'est probablement le cas à Edinburgh aussi mais pas à Inverness).



Je pense rester ici encore un moment mais je ne m'interdis pas un jour de repartir, on verra.



Le Brexit a fait quand même pas mal de mal et j'ai aussi le sentiment que le prétendu amour des Ecossais pour les expats est surtout intéressé par une main d'oeuvre corvéable, dans des emplois délaissés (restauration), sans compter leur manque d'appétence pour l'apprentissage des langues qui me chiffonne, parce que "tout le monde parle anglais".



Il n'empêche que j'adore l'Ecosse, c'est un superbe pays, clairement à visiter, Edinburgh qui est une très jolie ville, les cimetières, les sites pictes, le ciel et les forêts, les distilleries évidemment, ainsi qu'un climat qui me convient tout à fait.

Contribution le : Aujourd'hui 10:24:04

-JoJo- Re: Les expatriés de Koreus 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2007 00:19 Post(s): 4922 Karma: 2023



Citation : la pelletée de bars avec terrasses



Les terrasses, oui ! J'adore les terrasses à Colmar ou autres. Cette culture n'existe pas au Japon, même quand tu sors de Tokyo, c'est rageant. Tellement de potentiel.



Citation : Contrairement à toi, j'essaie d'y rentrer plus fréquemment, une fois par an



J'aimerais pouvoir rentrer deux fois par an si je pouvais mais :



* Japon et ses pauvres 10 jours de congés par an



* Le prix de l'avion et le temps de vol



C'était tellement le bordel avec l'avion avec la guerre en Russie quand je suis venu. Normalement, c'est 10 heures direct Tokyo - Francfort. Mais annulé à cause de la guerre, j'ai du passer par Helsinki avec 16 heures de vol interminable qui passe par le pole Nord et l'Alaska. C'était dur et j'ai la phobie de l'avion.



J'ai aussi réalisé que quand t'es en France, t'es à juste 1 ou 2 heures de vol de tellement de villes et pays d'Europe à visiter que je n'ai jamais fait jusque là. J'en avais profité pour visiter Londres, à seulement 1 heure de vol de Mulhouse/Bale.



Au Japon, t'es plus ou moins coincé à seulement visiter le pays si tu ne veux pas utiliser tes jours de congés que tu es obligé d'économiser pour visiter ta famille (ou les jours où t'es malade, pas de congés maladie ici).



Bref, je pense que j'ai atteint le stade de l'expatrié aigri où je ne commence qu'à voir les mauvaises choses. Merci pour ton retour !Citation :Les terrasses, oui ! J'adore les terrasses à Colmar ou autres. Cette culture n'existe pas au Japon, même quand tu sors de Tokyo, c'est rageant. Tellement de potentiel.Citation :J'aimerais pouvoir rentrer deux fois par an si je pouvais mais :* Japon et ses pauvres 10 jours de congés par an* Le prix de l'avion et le temps de volC'était tellement le bordel avec l'avion avec la guerre en Russie quand je suis venu. Normalement, c'est 10 heures direct Tokyo - Francfort. Mais annulé à cause de la guerre, j'ai du passer par Helsinki avec 16 heures de vol interminable qui passe par le pole Nord et l'Alaska. C'était dur et j'ai la phobie de l'avion.J'ai aussi réalisé que quand t'es en France, t'es à juste 1 ou 2 heures de vol de tellement de villes et pays d'Europe à visiter que je n'ai jamais fait jusque là. J'en avais profité pour visiter Londres, à seulement 1 heure de vol de Mulhouse/Bale.Au Japon, t'es plus ou moins coincé à seulement visiter le pays si tu ne veux pas utiliser tes jours de congés que tu es obligé d'économiser pour visiter ta famille (ou les jours où t'es malade, pas de congés maladie ici).Bref, je pense que j'ai atteint le stade de l'expatrié aigri où je ne commence qu'à voir les mauvaises choses.

Contribution le : Aujourd'hui 10:38:15

gazeleau Re: Les expatriés de Koreus 0 #4

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5880 Karma: 4762 @-JoJo- Oui, on vieillit, les cadres de vie qui nous ont plu ne sont pas forcément ceux auxquels on aspire plus tard.



Pour bosser en info, si tu reviens vers l'alsace, tu peux facilement te rapprocher d'une SSII qui sera ravie de ton profil, et saura te placer.

Pour ta femme, Strasbourg reste une ville multiculturelle - tout en étant à taille humaine - elle y trouvera activité et boulot avant de commencer à parler la langue.

Contribution le : Aujourd'hui 11:09:26



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo