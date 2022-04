Options du sujet Imprimer le sujet

ces araignées mâles se catapultent après l'accouplement

Chez certaines espèces d’arachnides (notamment les

Chez certaines espèces d'arachnides (notamment les Philoponella prominens ), les mâles ont bel et bien une raison valable de s'enfuir en vitesse juste après un rapport sexuel. Explication grâce à des caméras haute résolution.(Video: CurrentBiology/chs) via 20min.ch/fr

Contribution le : Aujourd'hui 00:03:16

Bouroski Re: ces araignées mâles se catapultent après l’accouplement 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 2181 Karma: 1456 Le cannibalisme sexuel des femelles se retrouve aussi chez l'Hommes, après le gosse elles engloutissent vos économies en un rien de temps.

Contribution le : Aujourd'hui 00:58:29