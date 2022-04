Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS

Après avoir fait une longueur dans la piscine, elle expulse le propriétaire pour s'allonger sur

sa chaise longue.

Un petit cocktail avec ça?



Contribution le : Aujourd'hui 16:05:23

alfosynchro Re: Un phoque sans gêne

alfosynchro
C'est pas plutôt une otarie ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:07:52

Surzurois Re: Une otarie sans gêne

Surzurois
les avantages des clients VIP habitués...

Contribution le : Aujourd'hui 16:20:25