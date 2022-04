demi fail : 2 pilotes échangent leurs avions en plein vol.

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1601 Karma: 855



Risky Red Bull Plane Stunt Goes Wrong



Les Américains Luke Aikins et Andy Farrington n'ont ce dimanche pas réussi leur défi qui était de s'échanger leur avion en plein vol.



Si Luke a réussi à gagner l’appareil d’Andy, ce n’est pas le cas du second. Le Cessna qu’il tentait d’atteindre est parti en vrille et s’est écrasé au sol. Heureusement, le cascadeur a atterri en parachute et n’a pas été blessé.



