Cémantix, un jeu ... chronophage

https://cemantix.herokuapp.com/ Voici un nouveau petit jeu qu'un ami m'a (malheureusement) conseillé.Il s'agit de deviner un mot par jour, il n'y a pas de limite de propositions.J'ai repris une partie des explications pour vous orienter sur la manière de procéder :)"Le but du jeu est de trouver le mot secret en essayant de s’en approcher le plus possible contextuellement. Chaque mot se voit attribuer un score dont des valeurs intéressantes sont données en légende à gauche. Si votre mot se trouve dans les 1000 mots les plus proches, un indice de progression gradué de 1 à 1000 ‰ apparaîtra. "Voilà, bon courage !

Contribution le : Aujourd'hui 09:24:23