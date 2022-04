Une baleine propulse un bateau dans les airs

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5897 Karma: 4771









Boat hits whale and goes flying in terrifying humpback crash https://t.co/27zZGPgX7p La Paz, Mexique, un bateau de touristes rentrant au port se fait propulsé en l'air par une baleine. 1 personne à l'eau et 6 blessés.Boat hits whale and goes flying in terrifying humpback crash https://t.co/MwVVzQYRMW

Contribution le : Aujourd'hui 09:59:43