Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un match de baseball d’enfants interrompu par une fusillade 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45727 Karma: 23427 Un match de baseball joué par des enfants a été interrompu par une fusillade à North Charleston, en Caroline du Sud. Deux groupes d’adolescents ont échangé de nombreux coups de feu dans un parc situé à proximité du stade. Heureusement, personne n’a été blessé.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 11:35:13

gazeleau Re: Un match de baseball d’enfants interrompu par une fusillade 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5898 Karma: 4772 C'est triste de voir des enfants mettre en oeuvre des procedures de survie aux fusillades. Les usa sont un pays pas en guerre - sur son sol - mais avec tous les traumas d'un pays en guerre. (je pense que ça doit être pareil au mexique ou au brésil)

Contribution le : Aujourd'hui 11:42:13

Wiliwilliam Re: Un match de baseball d’enfants interrompu par une fusillade 1 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33779 Karma: 11671

@Skwatek a écrit:

Deux groupes d’adolescents ont échangé de nombreux coups de feu dans un parc situé à proximité du stade. Heureusement, personne n’a été blessé.





Apprentis stormtroopers? Citation :Apprentis stormtroopers?

Contribution le : Aujourd'hui 11:54:27